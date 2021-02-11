بعد الوباء.. 5 صراعات كبرى في العالم قد تتحول إلى حروب في 2021

الحرب في أفغانستان

الحرب في أفغانستان حرب مستمرة أعقبت الغزو الأمريكي لأفغانستان بعد أن رفضت حكومة طالبان تسليم زعيم القاعدة أسامة بن لادن في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

ولا يوجد وقف رسمي لإطلاق النار، على الرغم من هذا الاتفاق. مع إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، تسلط أداة تعقب الصراع الضوء على الحرب في أفغانستان باعتبارها حادثة خطيرة مع تفاقم حالة الصراع.

حدد الاتفاق أن الولايات المتحدة ستسحب جميع القوات في غضون 14 شهرًا، وفي المقابل، تعهدت طالبان بمنع استخدام الجماعات الإرهابية للأراضي الواقعة تحت سيطرتها والدخول في مفاوضات مع الحكومة الأفغانية في مارس 2020.

بحر الصين الشرقي مشترك بين جمهورية الصين الشعبية واليابان وكوريا الجنوبية، وهي دول شرق آسيا الرئيسية الثلاث، والتي تعد تفاعلاتها الدبلوماسية والاقتصادية من أهم العلاقات الدولية في العالم.





تزايد المصالح القومية في هذه الدول وتزايد انعدام الثقة السياسي يزيد من احتمالية نشوب صراع في المنطقة.





امتنع القادة الصينيون واليابانيون حتى الآن عن فرض سيطرتهم على جزر سينكاكو أو دياويو، لكن أي عمل غير مصرح به من قبل القادة المحليين يمكن أن يؤدي إلى تصعيد غير مقصود للأعمال العدائية.





نظرًا لالتزامات المعاهدة، يمكن أن يشمل أي نزاع عسكري عدة دول أخرى حول العالم، وبالتالي فإن الوضع في هذه المنطقة له أهمية كبيرة على مستوى العالم.





نص الكتاب الأبيض للدفاع الياباني الذي صدر في يوليو 2020 على أن الصين "واصلت بلا هوادة محاولاتها لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد عن طريق الإكراه في المنطقة البحرية حول جزر سينكاكو" وأن "اليابان لا يمكنها قبول تصرفات الصين لتصعيد الوضع".





وأعربت طوكيو الأسبوع الماضي عن قلقها إزاء القانون الصيني الجديد الذي يخول خفر السواحل الصيني استخدام القوة ضد أطراف أجنبية لما تعتبره بكين انتهاكات لسيادتها وولايتها القضائية.





وحذر مسؤول تنفيذي بوزارة الدفاع من أن القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، "قد يزعزع النظام بناءً على القانون الدولي".





اليابان مستعدة لأعمال عسكرية صينية محتملة في بحر الصين الشرقي، حيث تتصاعد التوترات في جزر سينكاكو التي تديرها اليابان، والتي تطالب بها بكين.





وأعربت طوكيو الأسبوع الماضي عن قلقها إزاء القانون الصيني الجديد الذي يخول خفر السواحل الصيني استخدام القوة ضد أطراف أجنبية لما تعتبره بكين انتهاكات لسيادتها وولايتها القضائية.





وحذر مسؤول تنفيذي بوزارة الدفاع من أن القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، "قد يزعزع النظام بناءً على القانون الدولي".





يضع متتبع الصراع العالمي التابع لمجلس العلاقات الخارجية أهمية هذا الصراع على أنه أمر بالغ الأهمية لمصالح الولايات المتحدة، مضيفًا أن النزاع الإقليمي له وضع لا يتغير.



