5 بقاع ساخنة قد تشهد حروبا في 2021.. الصين على شفا حربين.. والقلق يتصاعد بشأن كوريا الشمالية.. والملف الإيراني من سيئ لأسوأ

* عدم توصل بايدن لاتفاق مع إيران قد يهدد بإشعال المنطقة

* هدوء هش في أفغانستان قد يشتعل مجددًا

* ماذا يحدث في بحري الصين الشرقي والجنوبي؟





الأزمات لديها القدرة على توحيد العالم ضد عدو مشترك مثل الآن، حيث يحاول العالم مواجهة وباء كورونا، ولكن إلى جانب حالة الطوارئ المستمرـ هناك العديد من النزاعات الأخرى التي يحتمل أن تكون قابلة للانفجار وغير مستقرة. أنشأ برنامج تعقب النزاعات العالمية التابع لمركز الإجراءات الوقائية (CPA) أداة تفاعلية تقوم بتقييم النزاعات المستمرة حول العالم محل اهتمام الولايات المتحدة. بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.





ولكن ما هي المناطق التي تم تحديدها كنقاط اشتعال محتملة لتصعيد النزاع وفقًا لمتتبع متخصص؟





المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران





في السنوات القليلة الماضية، تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين إيران والولايات المتحدة منذ أبريل 1980.





منذ عام 1995، فرضت الولايات المتحدة حظرًا على التجارة مع إيران.





خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، ساءت العلاقات بين البلدين حتى اقتربت من اندلاع الحرب تقريبًا خلال أزمة الخليج 019/2020.

بموجب الاتفاق النووية الإيراني لعام 2015، وافقت الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى على رفع العقوبات الاقتصادية المشددة المفروضة على إيران مقابل قيود على البرنامج النووي للبلاد.





انسحب الرئيس الأمريكي السابق ترامب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض تلك العقوبات.





قال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران ما لم تتوقف البلاد عن تخصيب اليورانيوم، في استمرار المواجهة مع المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي طالب برفع العقوبات قبل عودة البلاد إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.





وفقًا لتعقب الصراع العالمي التابع لمجلس العلاقات الخارجية ، فإن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يمر بمنعطف حرج والوضع يزداد سوءًا. يمكن أن يكون لتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية عالمية.





إذا اندلع الصراع العسكري، فقد تحاول إيران إغلاق مضيق هرمز، الذي يتدفق عبره 30 في المائة من النفط العالمي، مما سيرفع أسعار النفط عالميًا. قد تؤدي المواجهة بين البلدين أيضًا إلى تصعيد الحرب بالوكالة في دول مثل سوريا واليمن أو زيادة الضربات الصاروخية الإيرانية التي تستهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.





الحرب في أفغانستان





الحرب في أفغانستان حرب مستمرة أعقبت الغزو الأمريكي لأفغانستان بعد أن رفضت حكومة طالبان تسليم زعيم القاعدة أسامة بن لادن في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.





وقعت الحكومة الأمريكية وطالبان اتفاقية سلام في فبراير 2020 حددت جدولا زمنيا لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.





حدد الاتفاق أن الولايات المتحدة ستسحب جميع القوات في غضون 14 شهرًا، وفي المقابل، تعهدت طالبان بمنع استخدام الجماعات الإرهابية للأراضي الواقعة تحت سيطرتها والدخول في مفاوضات مع الحكومة الأفغانية في مارس 2020.





ولا يوجد وقف رسمي لإطلاق النار، على الرغم من هذا الاتفاق. مع إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، تسلط أداة تعقب الصراع الضوء على الحرب في أفغانستان باعتبارها حادثة خطيرة مع تفاقم حالة الصراع.





التوترات في بحر الصين الشرقي





بحر الصين الشرقي مشترك بين جمهورية الصين الشعبية واليابان وكوريا الجنوبية، وهي دول شرق آسيا الرئيسية الثلاث، والتي تعد تفاعلاتها الدبلوماسية والاقتصادية من أهم العلاقات الدولية في العالم.





تزايد المصالح القومية في هذه الدول وتزايد انعدام الثقة السياسي يزيد من احتمالية نشوب صراع في المنطقة.





امتنع القادة الصينيون واليابانيون حتى الآن عن فرض سيطرتهم على جزر سينكاكو أو دياويو، لكن أي عمل غير مصرح به من قبل القادة المحليين يمكن أن يؤدي إلى تصعيد غير مقصود للأعمال العدائية.





نظرًا لالتزامات المعاهدة، يمكن أن يشمل أي نزاع عسكري عدة دول أخرى حول العالم، وبالتالي فإن الوضع في هذه المنطقة له أهمية كبيرة على مستوى العالم.





لتجنب الاشتباكات العرضية في الجو والبحر، أعلنت الصين واليابان عن خط ساخن جديد للاتصالات في الأزمات في يونيو 2018.





على الرغم من أن وزارة الدفاع اليابانية أفادت أن عدد المرات التي اضطر فيها الجيش الياباني إلى التدافع على الطائرات ردًا على الغارات الجوية الصينية انخفض بنسبة 41% في عام 2017، إلا أن العدد زاد في عام 2018.





نص الكتاب الأبيض للدفاع الياباني الذي صدر في يوليو 2020 على أن الصين "واصلت بلا هوادة محاولاتها لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد عن طريق الإكراه في المنطقة البحرية حول جزر سينكاكو" وأن "اليابان لا يمكنها قبول تصرفات الصين لتصعيد الوضع".





وأعربت طوكيو الأسبوع الماضي عن قلقها إزاء القانون الصيني الجديد الذي يخول خفر السواحل الصيني استخدام القوة ضد أطراف أجنبية لما تعتبره بكين انتهاكات لسيادتها وولايتها القضائية.





وحذر مسؤول تنفيذي بوزارة الدفاع من أن القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، "قد يزعزع النظام بناءً على القانون الدولي".





اليابان مستعدة لأعمال عسكرية صينية محتملة في بحر الصين الشرقي، حيث تتصاعد التوترات في جزر سينكاكو التي تديرها اليابان، والتي تطالب بها بكين.





وأعربت طوكيو الأسبوع الماضي عن قلقها إزاء القانون الصيني الجديد الذي يخول خفر السواحل الصيني استخدام القوة ضد أطراف أجنبية لما تعتبره بكين انتهاكات لسيادتها وولايتها القضائية.





وحذر مسؤول تنفيذي بوزارة الدفاع من أن القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، "قد يزعزع النظام بناءً على القانون الدولي".





اليابان مستعدة لأعمال عسكرية صينية محتملة في بحر الصين الشرقي، حيث تتصاعد التوترات في جزر سينكاكو التي تديرها اليابان، والتي تطالب بها بكين.





يضع متتبع الصراع العالمي التابع لمجلس العلاقات الخارجية أهمية هذا الصراع على أنه أمر بالغ الأهمية لمصالح الولايات المتحدة، مضيفًا أن النزاع الإقليمي له وضع لا يتغير.





أزمة كوريا الشمالية





كوريا الشمالية ، التي يطلق عليها رسميًا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، هي دولة معزولة وفقيرة تعتبر عدوًا لجارتها الجنوبية، كوريا الجنوبية.





على مدى السنوات العديدة الماضية، واصلت كوريا الشمالية القيام بجهود علنية لتخصيب اليورانيوم وتطوير الصواريخ بعيدة المدى - على الرغم من انتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي.





لا يزال النطاق الكامل لبرنامج تخصيب اليورانيوم في كوريا الشمالية غير مؤكد، لكن وكالات الاستخبارات في جميع أنحاء العالم تعتقد أن البلاد لديها ما يكفي من البلوتونيوم لإنتاج ما يصل إلى ستين سلاحًا نوويًا.





هذا الأسبوع، ورد أن تقريرًا سريًا للأمم المتحدة تم تداوله بين أعضاء مجلس الأمن يزعم أن كوريا الشمالية استمرت في الحفاظ على برامجها النووية والصاروخية الباليستية وتطويرها من خلال الهجمات الإلكترونية.





يذكر التقرير أن كوريا الشمالية 'أنتجت مواد انشطارية، وحافظت على منشآت نووية، وقامت بتحديث البنية التحتية للصواريخ الباليستية.





تتمتع كوريا الشمالية، كقوة نووية، بعلاقة معقدة مع الصين، وبالتالي فإن منع كل من الحرب الكورية بين الدول والانهيار الداخلي في كوريا الشمالية أمر بالغ الأهمية على مستوى العالم.





يشكل استمرار اختبار الأسلحة تهديدًا للدول في جميع أنحاء العالم ويمكن أن يؤدي إلى احتمال حدوث مزيد من التصعيد وربما لا يمكن السيطرة عليه.





التهديدات الصريحة من الزعيم الأعلى لكوريا الشمالية كيم جونج أون هي أيضا من دواعي القلق، حيث زعم الزعيم أن أسلحة كوريا الشمالية يمكن أن تصل الآن إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، وكذلك إلى أراضيها.





تعد أزمة كوريا الشمالية صراعًا خطيرًا وفقًا لـ Global" "Conflict Tracker مع تفاقم التوترات في المنطقة.





النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي





تشمل نزاعات بحر الصين الجنوبي مطالبات جزرية وبحرية من قبل عدة دول ذات سيادة داخل المنطقة، وهي بروناي، وجمهورية الصين الشعبية (جمهورية الصين الشعبية)، وجمهورية الصين (جمهورية الصين / تايوان)، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وفيتنام.





على الصعيد العالمي، يمر ما يقدر بنحو 2.43 تريليون جنيه إسترليني (3.37 تريليون دولار أمريكي) من التجارة العالمية عبر هذه المنطقة، والتي تمثل ثلث التجارة البحرية العالمية.





لحماية مصالحها السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة، تحدت الولايات المتحدة مطالبات الصين الجازمة بالأراضي وجهود استصلاح الأراضي من خلال إجراء FONOPs، وهي طريقة لفرض اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتعزيز الدعم لشركاء جنوب شرق آسيا.





في 17 سبتمبر 2020، أصدرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مذكرة شفوية مشتركة تعترف بحكم محكمة التحكيم الدائمة وتتحدى مزاعم الصين.





ومع ذلك، يبدو أن التوترات تتصاعد بعد أن ذكر قائد حاملة الطائرات نيميتز أن النشاط العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي قد ارتفع "بشكل مطرد" في الأشهر الأخيرة.





قال الأدميرال جيمس كيرك هذا الأسبوع إن البحرية الأمريكية شهدت توسعًا في القدرات الصينية خلال الفترة التي أبحرت فيها نيميتز عبر بحر الصين الجنوبي في عملية نشر استمرت 10 أشهر تقريبًا.





وقال للصحفيين: "نرى عددًا أكبر من الطائرات، وأعدادًا أكبر من السفن المتاحة للجيش الصيني يتم استخدامها يوميًا. لذلك زادت السعة بشكل واضح.".





وفقًا لـ Global Conflict Tracker، لا تزال الأزمة حرجة مع تفاقم حالة الصراع.