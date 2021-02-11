أخبار التوك شو.. الوزراء يكشف حقيقة تأجيل الدراسة والامتحانات وموعد إعلان القرار.. وأحمد موسى يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج "رأي عام" المذاع على فضائية TeN، إن هناك خبرا يمس أطرافا إعلامية إقليمية كانت تتباهي بمهنيتها ومصداقيتها، وكان الإعلامي نشأت الديهي موضوع ومضمون الخبر، والخبر كان أشبه بمحك كاشف للمصداقية والمهنية التي يتشدق بها البعض.

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من المنتظر أن يشارك علي معلول في مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي.









القرار النهائي الأحد.. نادر سعد: ما ينشر على لسان مجلس الوزراء عن الدراسة ليس صحيحا

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزارء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم لم يتخذ أي قرارات حول الدراسة، وأن الأمر متروك للجنة الأزمات التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل، معقبا "اللجنة ستقرر شكل الامتحانات وطرق استكمال الترم الثاني من الدراسة".





كنت شاهد عيان.. خالد عكاشة يروي تفاصيل محاولة الإخوان تجنيد المصريين وتهريبهم إلى ليبيا وأكد "نادر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز"، أن كافة الأقاويل المنتشرة على لسان مجلس الوزراء حول الدراسة ليس لها أي أساس من الصحة، وأن القرار سيكون يوم السبت أو الأحد القادمين وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «الأهلي هيلعب بكرا الساعة 5، ضد بالميراس بطل البرازيل.. فريق صعب مش سهل».

وأضاف عمرو عبد الحميد: الأزمة بدأها الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل ايدي كوهين، حيث قام بنشر صور الإعلامي نشأت الديهي التي تم التقاطها عام 2016 أثناء فعاليات المؤتمر السابع لحركة فتح بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهذه الصور كانت موجودة منذ فترة طويلة على صفحته بموقع "فيسبوك".