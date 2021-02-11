أخبار التوك شو.. الوزراء يكشف حقيقة تأجيل الدراسة والامتحانات وموعد إعلان القرار.. وأحمد موسى يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات الهامة التي تناقش قضايا المواطنين نعرض لكم أبرزها.
هل تعتذر الجزيرة عن فبركة خبر نشأت الديهى؟ تفاصيل
الوزراء يكشف حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني .. فيديو
قرار جديد من النيابة الإدارية بشأن عقار فيصل.. فيديو
هل تعتذر الجزيرة عن فبركة خبر نشأت الديهى؟ تفاصيل
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج "رأي عام" المذاع على فضائية TeN، إن هناك خبرا يمس أطرافا إعلامية إقليمية كانت تتباهي بمهنيتها ومصداقيتها، وكان الإعلامي نشأت الديهي موضوع ومضمون الخبر، والخبر كان أشبه بمحك كاشف للمصداقية والمهنية التي يتشدق بها البعض.
وأضاف عمرو عبد الحميد: الأزمة بدأها الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل ايدي كوهين، حيث قام بنشر صور الإعلامي نشأت الديهي التي تم التقاطها عام 2016 أثناء فعاليات المؤتمر السابع لحركة فتح بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهذه الصور كانت موجودة منذ فترة طويلة على صفحته بموقع "فيسبوك".
قبل مباراة بالميراس.. أحمد موسى يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي
قبل مباراة بالميراس.. أحمد موسى يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من المنتظر أن يشارك علي معلول في مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي.
وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «الأهلي هيلعب بكرا الساعة 5، ضد بالميراس بطل البرازيل.. فريق صعب مش سهل».
القرار النهائي الأحد.. نادر سعد: ما ينشر على لسان مجلس الوزراء عن الدراسة ليس صحيحا
القرار النهائي الأحد.. نادر سعد: ما ينشر على لسان مجلس الوزراء عن الدراسة ليس صحيحا
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزارء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم لم يتخذ أي قرارات حول الدراسة، وأن الأمر متروك للجنة الأزمات التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل، معقبا "اللجنة ستقرر شكل الامتحانات وطرق استكمال الترم الثاني من الدراسة".
وأكد "نادر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز"، أن كافة الأقاويل المنتشرة على لسان مجلس الوزراء حول الدراسة ليس لها أي أساس من الصحة، وأن القرار سيكون يوم السبت أو الأحد القادمين
كنت شاهد عيان.. خالد عكاشة يروي تفاصيل محاولة الإخوان تجنيد المصريين وتهريبهم إلى ليبيا
كنت شاهد عيان.. خالد عكاشة يروي تفاصيل محاولة الإخوان تجنيد المصريين وتهريبهم إلى ليبيا
وشدد على أنه كان شاهد عيان على بعض الوقائع التي كانت تتم في عصر الإخوان، حيث كانوا يقومون بنشر شبابهم في المحافظات المصرية من أجل تطويعهم وإرسالهم إلي ليبيا لتدريبهم ومن ثم ترحيلهم إلى سوريا.
وأضاف "عكاشة" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، رأيت تلك المعسكرات وطرق تدريب الشباب وترحيلهم إلى سوريا عن طريق قوارب من الأراضي الليبية
ركزوا واستعدوا للامتحانات.. الحكومة: الطلاب سيذهبون للمدارس في التيرم الثاني |فيديو
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدم اتخاذ أي قرار من جانب الحكومة بخصوص تأجيل الدراسة في مصر، مضيفا "لجنة الأزمات بمجلس الوزراء سوف تجتمع مطلع الأسبوع المقبل وتنظر في سيناريوهات العام الدراسي الثاني".
مجلس الوزراء يحسم جدل نقل سكان عزبة الهجانة .. فيديو
ركزوا واستعدوا للامتحانات.. الحكومة: الطلاب سيذهبون للمدارس في التيرم الثاني |فيديو
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدم اتخاذ أي قرار من جانب الحكومة بخصوص تأجيل الدراسة في مصر، مضيفا "لجنة الأزمات بمجلس الوزراء سوف تجتمع مطلع الأسبوع المقبل وتنظر في سيناريوهات العام الدراسي الثاني".
مجلس الوزراء يحسم جدل نقل سكان عزبة الهجانة .. فيديو
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، ليس هناك رسالة أقوى من زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة وهذا يدل على ان الحكومة تبحث عن كيفية مساعدة المواطنين الذين يسكنون في أماكن عشوائية وغير مخططة ويؤكد اهتمام الرئيس بالمواطنين .
الوزراء يكشف حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني .. فيديو
نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أي حديث عن تأجيل بدء الفصل الدراسى الثاني، موجها نصيحة للطلاب بألا يلتفتون للشائعات.
قرار جديد من النيابة الإدارية بشأن عقار فيصل.. فيديو
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية انتهت من استلام كافة التقارير الفنية عن حادث عقار فيصل.
وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التحقيات جارية يوما بيوم بشأن عقار فيصل.
«حياة كريمة»: 4 محافظات لن تكون ضمن مبادرة تطوير الريف لهذا السبب
«حياة كريمة»: 4 محافظات لن تكون ضمن مبادرة تطوير الريف لهذا السبب
قال ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي سيتم تطوير الريف بالكامل بإجمالي 175 مركزا و4209 قرية، معقبا "كل قرى مصر سيتم تطويرها ما عدا 4 محافظات وهي "جنوب وشمال سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح".
وأضاف "جاد الكريم"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، الـ4 محافظات ستكون لها طبيعة تطوير خاصة، وذلك وفقا لطبيعة الكشل البنائي التقليدي لها.
القصة الكاملة وتفاصيل صادمة لسحل امرأة الطالبية وتهديدها بالاغتصاب..شاهد
القصة الكاملة وتفاصيل صادمة لسحل امرأة الطالبية وتهديدها بالاغتصاب..شاهد
عرض برنامج صبايا الخير، مقطع فيديو لواقعة السحل التي تعرضت لها جيهان عبد الملاك، مؤكدة أن هذه ليست الواقعة الأولي، والهدف من ذلك إجبارها على بيع منزلها بأقل الأسعار.
وأضافت جيهان عبد الملاك أنها تمتلك مبنى بمنطقة الطالبية ، وقررت بيع المنزل بهدف تحصيل أمواله وتعليم ابنها بالخارج في كندا، مستطردة:"البيت ملكي بالكامل، ونمتلك كافة المستندات التي تثبت ذلك.. والثقافة بالنسبالنا والتعليم أهم من الأكل.. وكنت عاوزة ابيع البيت عشان استثمر في ابني، ولكن خلال عملية البيع، تعرضنا لاعتداء لفظي، بدون سبب".