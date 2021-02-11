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ماذا نفعل حال تعرضنا لابتلاءات متتالية؟.. أسامة الأزهري يجيب.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:58 ص
اسامة الازهري
اسامة الازهري
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هاني حسين
قال الشيخ أسامة الأزهري، إن الابتلاءات المتتالية التي يتعرض لها الإنسان من الممكن أن تكون أمورًا قدرية بحتة مثل وفاة فرد من العائلة أو حدوث حادث .

وأضاف أسامة الأزهري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "نتعامل مع الأمور القدرية والابتلاءات بالصبر والرضا والسكينة وعدم الوقوع في دائرة انخفاض الروح المعنوية والدخول في مرحلة اليأس والإحباط ".

وتابع أسامة الأزهري: "في وقت نزول الشدائد على الفرد الاستكانة والتضرع إلى الله والاحتماء بالمولى من أقداره".

وتابع أسامة الأزهري: "الابتلاءات المتتالية لا تعتبر نقمة وسخط من الله على الإنسان، وقد يكون مؤشر حب من الله سبحانه وتعالى لعبده".

 وأكمل أسامة الأزهري: "إذا نبع الابتلاء من تقصير أو تفريط  فيجب على الإنسان العودة إلى الله والتوبة وإعادة إصلاح أسلوب إدارة الحياة ".

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