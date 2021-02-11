ماذا نفعل حال تعرضنا لابتلاءات متتالية؟.. أسامة الأزهري يجيب.. فيديو

قال الشيخ أسامة الأزهري ، إن الابتلاءات المتتالية التي يتعرض لها الإنسان من الممكن أن تكون أمورًا قدرية بحتة مثل وفاة فرد من العائلة أو حدوث حادث . الابتلاءاتالإنسانأنأمورًاأو





وأضاف أسامة الأزهري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": " نتعامل مع الأمور القدرية والابتلاءات بالصبر والرضا والسكينة وعدم الوقوع في دائرة انخفاض الروح المعنوية والدخول في مرحلة اليأس والإحباط ".





وتابع أسامة الأزهري: "في وقت نزول الشدائد على الفرد الاستكانة والتضرع إلى الله والاحتماء بالمولى من أقداره".





وتابع أسامة الأزهري: "الابتلاءات المتتالية لا تعتبر نقمة وسخط من الله على الإنسان، وقد يكون مؤشر حب من الله سبحانه وتعالى لعبده".





وأكمل أسامة الأزهري: "إذا نبع الابتلاء من تقصير أو تفريط فيجب على الإنسان العودة إلى الله والتوبة وإعادة إصلاح أسلوب إدارة الحياة ".



