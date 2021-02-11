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مرأة

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ ساعة ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:01 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت ياسمين عبد العزيز في الوصرة بإطلالة بسيطة و غير مبالغ فيها، حيث ارتدت سترة قطنية باللون الأسود و لا تحمل اي نقوشات او تطريزات و ذا أكمام طويلة.

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لفتت ياسمين عبد العزيز الأنظار بمجموعة من المجورهرات الراقية و الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، كما ارتدت ساعة يد من ماركة Hublot، و تميزت الساعة بأنها  مصنوعة من "King Gold" ، وهو لقب Hublot للذهب الوردي ، وتتصل بحزام أزرق من جلد التمساح و الإطار مرصع بـ 42 ماسة قطع بريانت بإجمالي 1 قيراط.

وقد بلغ سعر ساعة ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها 27700 دولار أمريكي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عبد العزيز على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ ساعة ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها
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لن تتوقع.. سعر خرافي لـ ساعة ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها

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