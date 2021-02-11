غادة والي: جائحة كورونا تتسبب في زيادة العنف ضد المرأة

أكدت الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، كورونا تسبب في زيادة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الظروف المحيطة بالمرض هى السبب الرئيسي لحدوث هذا الأمر.

قالت "والي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، إن أزمة كورونا ليست مشكلة صحية فقط، مضيفة أنه مشكلة اقتصادية اجتماعية إنسانية كبيرة.





وأضافت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إن الكثير من الطلاب لا يذهبون للمدارس والكثيرين فقدوا وظائفهم، مشيرة إلى أن هناك قطاعات كثيرة تأثرت بالسلب.





وتابعت الدكتور غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أنه نعمل مع الدول المختلفة وعملنا عدة برامج للعنف ضد المرأة اشترك فيها ما يقرب من ألفي مشارك.



