البرازيل تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، عن تسجيلها 59602 إصابتين جديدتين بعدوى فيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا كبيرا لمؤشر الحالات اليومية، مع رصد 1330 وفاة جراء المرض.





وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 59602، ليصل العدد الإجمالي إلى 9659167 حالة.





يأتي ذلك بعد أن سجلت البرازيل يوم 6 فبراير 50630 إصابة، وفي 7 فبراير 26845، وفي 8 فبراير 23439 حالة، وفي 9 فبراير 51846.





كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1330 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 234850 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.





وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم 6 فبراير 978 حالة، وفي 7 فبراير 522، وفي 8 فبراير 636، وفي 9 فبراير 1350.



