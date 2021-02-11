جامعة سوهاج لن تُطبق نظام الهجين بامتحانات الترم الأول..تفاصيل

صرح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج ، اليوم الخميس، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، بأن الجامعة لن تُطبق نظام الامتحانات الهجين بالفصل الدراسي الأول، مؤكدًا أن جميع الفِرق على مستوى كليات الجامعة، ستؤدي امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيًا.









وأوضح "عزيز" سابقًا أن الجامعة قد اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لتلاشي تفشي عدوى فيروس كورونا المُستجد بين صفوف طلابها، حيث أنه يوجد مسافة بين الطالب والأخر للإلتزام بالتباعد الجسدي، مُشيرًا إلى التشديد على ارتداء الطلاب للكمامات.





وناشد "عزيز" طلاب جامعة سوهاج بإلتزامهم التباعد الجسدي بينهم وبين زملاءهم قبل وعقب خروجهم من لجان الامتحانات، والإلتزام بعدم المُصافحة والتقبيل لعدم انتشار عدوى الوباء العالمي بين صفوفهم.





وكان الدكتور أحمد عزيز، قد أعلن موعد انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١م، وذلك يوم السبت الموافق ٢٠ من فبراير القادم بجميع الكليات.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة رقم ١٦٥ الذي عقد بمعهد تكنولوجيا المعلومات iTi، بمقر الجامعة الجديد بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.



