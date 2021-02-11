أخبار التوك شو.. ارتفاع إصابات فيروس كورونا اليوم.. وأحمد موسى يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي

تناولت برامج "التوك شو" خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات الهامة التي تناقش قضايا المواطنين نعرض لكم أبرزها.





علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الوضع الخاص بفيروس كورونا، وقال إن الوضع مازال فى تحسن.





وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن مصر و العالم تشهد لـ الأسبوع الرابع انخفاضا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





ولفت إلى أنه يتوقع الانخفاض فى أعدد الإصابات بسبب قيام معظم الدول بـ تطعيم مواطنيها، وكشف أن اليوم سيكون هناك زيادة فى عدد الإصابات مقارنة بـ أمس تصل لـ 30 حالة جديدة.









عرضت قناة الحدث العربية فيديو أعلنت فيه الصحة العالمية إن نبأ سارا بشأن عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا عالميا .





وأضاف الفيديو أن الإصابات بفيروس كورونا انخفضت بنسبة17% بين 1 إلى 7 فبراير، مؤكدة ان عدد الاصابات قلت على مستوى العالم وهذا يحدث لأول مرة منذ 26 أكتوبر 2020، مؤكدا انه تم الابلاغ عن 3.1 مليون إصابة على مستوى العالم خلال الأسبوع السابق، وهذا اقل من الاسبوع الذي سبقه بنسبة 17 % .









قال ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي سيتم تطوير الريف بالكامل بإجمالي 175 مركزا و4209 قرية، معقبا "كل قرى مصر سيتم تطويرها ما عدا 4 محافظات وهي "جنوب وشمال سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح".





وأضاف "جاد الكريم"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، الـ4 محافظات ستكون لها طبيعة تطوير خاصة، وذلك وفقا لطبيعة الكشل البنائي التقليدي لها.

















قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة انتهت من تطعيم الأطباء فى مستشفيات العزل الخاصة بـ فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة ستقوم بتطعيم باقى الأطباء فى المستشفيات الأخري.





وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الأطباء هم خط الدفاع الأول، ولذلك تم البدء بالأطباء فى مستشفيات العزل.





















قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأسبوع الثالث من الشهر الحالى ستصل دفعة من اللقاح الصيني، وستكون 300 ألف جرعة.









وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن النصف الثانى من فبراير سيكون هناك كميات كبيرة من اللقاحات التى ستأتى لمصر.

















قال الإعلامي أحمد موسى، إن من يدعون إلى إلغاء التعليم يسعون لتخريب البلد.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة أنفقت الملايين من أجل تحسين جودة التعليم تعليم الطلاب.





وتابع «ليه الناس عايزة شهادة وخلاص.. لازم تتعلم بالشهادة.. أسهل جاحه إن الوزير يقول إلغاء الامتحانات، طب وبعدين»، مؤكدا أن مصر دولة مؤسسات القرارات لا تتخذ منفردة.

















قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المرحلة الأولى من مبادرة إحلال و تجديد السيارات ستكون فى 7 محافظات هي : " القاهرة و الجيزة و السويس و بور سعيد و الاسكندرية و البحر الأحمر و الفيوم".





وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بأن تكون السيارة الجديدة التى سيحصل عليها المواطن أقل من السعر الموجود فى السوق.

















قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، ليس هناك رسالة أقوى من زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة وهذا يدل على ان الحكومة تبحث عن كيفية مساعدة المواطنين الذين يسكنون في أماكن عشوائية وغير مخططة ويؤكد اهتمام الرئيس بالمواطنين .





وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، عزبة الهجانة أصبحت الآن مجتمعا عمرانيا كثيفا و متداخلا ومن الصعب الآن في هذه المرحلة ان يتم نقل السكان بسبب صعوبة النقل وضخامة التكلفة التي يحتاجها هذا النقل مؤكدا ان تكلفة نقله تزيد عن تكلفة بناء مساكن جديدة لهم.

















نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أي حديث عن تأجيل بدء الفصل الدراسى الثاني، موجها نصيحة للطلاب بألا يلتفتون للشائعات.





وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أن "الحديث في الوقت الحالي عن إلغاء الفصل الدراسي الثاني يدخل ضمن بند "التهريج"، فنحن لم نستكمل الفصل الدراسي الأول حتى الآن.

















قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من المنتظر أن يشارك علي معلول في مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي.





وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «الأهلي هيلعب بكرا الساعة 5، ضد بالميراس بطل البرازيل.. فريق صعب مش سهل».





وأشار: «هنلاعب بالميراس علي برونزية كأس العالم.. مباراتنا صعبة، لأننا بنقابل بطل أمريكا الجنوبية»، متابعا: «يارب الرجالة يعملوها إن شاء الله، وربنا يكرم موسيماني ويعمل لنا خطة كويسه».



