التهاب الحلق.. العمل من المنزل يسبب العديد من المشكلات

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا يرصد أن هناك دراسة علمية جديدة تؤكد أن العمل من المنزل ربما يسبب التهاب الحلق، لأنه يعتمد في كثير من الأحيان على مكالمات صوتية وفيديو.





وأضاف التقرير، أن سبب تأثر الحبال الصوتية هو أن يضطر العاملون من المنزل إلى رفع أصواتهم باستمرار خلال اجتماعات عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة.





وتابع التقرير، أن الباحثين أجروا مسحة على 1575 مشاركًا ، عانوا من مشكلات في الجهاز الصوتي منذ الإغلاق بسبب كورونا.





وأكمل، أن النتيجة كانت زيادة في معدل مشاكل الحلق، حيث كان بنسبة 85٪ من الأشخاص عانوا من مشكلات التهاب الحلق والحبال الصوتية منذ الإغلاق .





ومن ناحية أخرى ، فإن العمل من المنزل قد يجعل الأشخاص يعانون من أعراض تتعلق بقلة الحركة خاصة، فالمرء يستيقظ صباحًا، ويغسل وجهه ثم يفطر ليجلس إلى مكتب البيت ويغرق في العمل، وبالتالي فإن الحركة تكون شبه معدومة، والجلوس متواصل، والعين تحدق باستمرار في شاشة الكومبيوتر.



