كوكا يتألق ويسجل هدفين في 15 دقيقة لأولمبياكوس في كأس اليونان

استطاع الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس اليوناني من تسجيل هدفين في 15 دقيقة من بداية مباراة الفريق أمام أمام أريس في ذهاب ربع نهائي كأس اليونان.





وأحرز كوكا الهدف الأول في الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعدما حصل على تمريرة استطاع أن يسددها أرضية تجاه المرمى قبل أن يصل لها المدافع.





وعاد كوكا مجددًا في الدقيقة 15 واستطاع أن يسجل الهدف الثاني بعدما خطف الكرة قبل أن يتعامل معها المدافع أيضًا.



