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سيارات

بعد إعادة تصميمها مرة أخرى.. زيادة 400 دولار على أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:04 ص
ميتسوبيشي اكليبس
ميتسوبيشي اكليبس
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أماني نوار
كشفت ميتسوبيشي اليابانية، عن معلومات جديدة بشأن سيارة إكليبس كروس ،وأصدرت الشركة معلومات عن تسعير السيارة الجديدة المعاد تصميمها بشكل شامل أواخر عام 2020، والتي سيتم طرحها بداية العام المقبل.

وقالت الشركة، إن ميتسوبيشي إكليبس 2022 ستصدر بأربعة فئات وهي "LE، وSE، وSEL،ES" موضحة أن سعر السيارة زاد 400 دولار على كل الفئات ،وذلك بعد القيام تعديلها ،وشملت التغييرات في السيارة نظام التعليق أكثر راحة ، قائمة أطول من أداوت القيادة الإلكترونية ، وحساسات الصدامات الأمامية.

بالنسبة للمحرك فهو رباعي الإسطوانات سعة 1.5 لتر ، ويتم شحنه بالشاحن التوربيني ، وينتج 152 حصان ، وعزم دوران يبلغ 154 رطل ، بالإضافة إلى الدفع الامامي أو العجلات الاربع تستخدم كليبس  كروس ناقل حركة متغير باستمرار CVT.

ومن المفترض أن يبدأ وكلاء ميتسوبيشي في جميع أنحاء العالم استلام موديل 2022 من ميتشوبيشي اكليبس خلال النصف الاول من عام 2021 , وستطرح كل الفئات بضمان  10 سنوات لكل 100.00 ميل.


 



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