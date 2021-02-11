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أخبار العالم

أمريكا تطالب تركيا بالإفراج الفوري عن الناشط عثمان كافالا

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، تركيا بالإفراج الفوري عن الناشط ورجل الأعمال المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا.

والأسبوع الماضي، رفضت محكمة إسطنبول طلبًا جديدًا بإطلاق سرح كافالا، الذي يواجه اتهامات بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة على صلة بالانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا عام 2016.

والعام الماضي، بُرئ كافلاا  من اتهامات مرتبطة بالإرهاب بزعم تنظيم وتمويل تظاهرات حاشدة مناوئة للحكومة عام 2013. إلا أن محكمة أعلى ألغت الحكم ببراءته في وقت لاحق، ما مهد الطريق أمام إعادة محاكمته.

ومن المقرر الآن أن يحاكم كافالا في مزاعم صلته بالانقلاب الفاشل وكذلك الاحتجاجات الحاشدة، ويواجه شبح السجن مدى الحياة حال إدانته.
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