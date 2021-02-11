كيف خدع حمو بيكا الجميع لتحقيق أرباح من السوشيال؟.. متخصص يكشف السر على الهواء

كشف محمد الليثي، خبير تسويق إلكتروني، الطريقة السريعة لكسب أرباح مع على السوشيال ميديا والتي لجأ لها مطرب المهرجانات حمو بيكا في الفترة الأخيرة.





وقال الليثي، في لقاء مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء إن جنون الشهرة وشركات الإنتاج الفني والتي تتعاقد مع أي شاب يعمل بلبلة على السوشيال ميديا بأي طريقة تعد السبب وراء انتشار الفيديوهات ذات المحتوى الغير لائق.





وأضاف خبير تسويق إلكتروني، أن أحد المطربين الشعبيين والمهرجانات أكتشف أنه من الممكن أن يطلع ترند بمجرد أنه يقول كلام أغنيته الجديدة بطريقة خطأ، متابعا أن هذا ما حدث في أغنية باتون سالية بالسمسم هات ويقول الكلمة خطأ رغم أنها سهلة وبسيطة.





وأكمل الليثي، أن حمو بيكا وجد مصلحته والمشاهدات تزيد في هذا الأمر ففعله بمنتهي البساطة والمحتوى تافه في الأساس وهكذا خدع مطرب المهرجانات حمو بيكا الجميع على السوشيال ميديا.





وفي السياق نفسه أشار خبير تسويق إلكتروني، إلى أن الـ لا محتوى تسبب في ظلم كبير لمن ينشر محتوى جيد على مواقع التواصل الاجتماعي.