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حوادث

مشاجرة بين لاعبي فريق كرة قدم ببورسعيد .. حقيقة تعدي نجل مدرب على شخص

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:21 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي لأحد الأشخاص زعم خلاله تعرض شقيقه للاعتداء من قبل نجلى مدرب كرة قدم بأحد الأندية ببورسعيد، مما أدى لإصابته (بجرح قطعى بالرأس)، مدعيًا تقاعس رجال الشرطة عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وتبين ورود بلاغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد بحدوث مشادة كلامية بين اثنين من لاعبى كرة قدم بإحدى الأندية ببورسعيد وذلك عقب إنتهاء مبارة كرة القدم بين فريقهم وإحدى الفرق الأخرى ، وتوجه المذكورين لديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية إلا أنهما قاما بالتصالح وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وعقب علم والدة أحدهما بالواقعة وقيام الطرف الثانى بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته قامت بتحريض نجلها للتوجه للقسم مرة أخرى لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الثانى، إلا أن الأخير قام بالتواصل معه لإثنائه عن ذلك ، وقاما بتحرير محضر آخر بالتصالح فيما بينهما والتعهد بعدم التعرض لبعضهما.

كما تبين بالفحص عدم تدخل أى من العاملين بالقسم فى الواقعة المشار إليها، وأن كافة الإجراءات تمت فى الإطار القانونى دون إنحياز لأى من الطرفين ، وأن إجراء التصالح بين الطرفين كان بمحض إرادتهما.
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