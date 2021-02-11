نجاح صامت للقاهرة.. الديهي: مصر تقوم بدور مفصلي لمداواة جراح العرب.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي،أنه بالأمس انتهى اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة لأول مرة منذ سنوات برعاية المخابرات العامة المصرية وتم الاتفاق والتوافق وإذابة الجليد بينهما.



وأضاف "الديهي" خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضلئية "تن" أن الدولة المصرية ممثلة في جهاز المخابرات المصرية نجح في إدارة المفاوضات الليبية بالغردقة بشكل رائع.



وتابع مقدم برنامج "بالورقة والقلم" أنه تم الاتفاق على إجراء الانتخابات في مايو، وهذا نجاح صامت لمصر أيضًا دون ضجيج.



وأشار الديهي إلى أن مصر تقوم بدور مفصلي نتيجة تراكم خبرات تاريخية لديها، فمصر تستدعي من تاريخها ما يساند الأشقاء لعودة اللُحمة العربية، وتداوي جراح العرب والعروبة.

