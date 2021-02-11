تغيير الفلاتر.. أخطاء شائعة الحدوث قد تدمر سيارتك

من الممكن أن يتجاهل البعض من قائدي المركبات الحالة العامة لسياراتهم، ربما بسبب انشغالهم بالأحداث و المواقف اليومية، أو بسبب طبيعة العمل، أو عدم الدراية الكاملة بعناصر الصيانة الأساسية للسيارة، ومن المؤسف أن مع مرور الوقت و بقاء المنظومة الهيكلية و الميكانيكية في هذه الحالة من التجاهل، تزداد صعوبة الأمر و سرعان ما تتعرض السيارة إلى مشكلات كبيرة لا نود أن نمر بها.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز الاخطاء التي تزيد من احتمالات تلف منظومة السيارة.

1- صيانة المحرك

تشمل هذه النقطة العديد من العناصر الهامة مثل، زيت المحرك و أهميته في تنظيم الحركة بين الأجزاء المعدنية الداخلية، و من الضروري أن نقوم بتغييره في موعده المحدد، و قياس مستوى الزيت من وقت إلى آخر لتجنب مشكلات نقصانه، بالاضافة إلى حالة شمعات الاحتراق "البوجيهات" و يفضل أن نقوم بتركيب المنتج الأصلي و الابتعاد عن شمعات الاحتراق المقلدة.

2- تغيير الفلاتر

يوجد داخل السيارة الكثير من الفلاتر مثل فلتر الزيت و البنزين و التكييف والهواء، ولكل منهم طبيعة عمله الخاصة، وننصح أن تتبع مواعيد صيانتها الدورية بإستمرار، حتى تتجنب المشكلات و العواقب الناتجة عن إهمال أحدهما.

2- الاهتمام بدورة التبريد

لا شك أن دورة التبريد تمنح سيارتك أفضلية الأداء وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ولذلك فمن الضروري أن تقوم بالكشف على مستوى السوائل من وقت إلى آخر، والتأكد من سلامة مروحة التبريد و عملها بشكل مثالي.