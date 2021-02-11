رغم الأزمات الطاحنة.. عبدالمنعم سعيد: الجهود المصرية ساهمت في عبور ليبيا هذه المرحلة الصعبة.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي والاستراتيجي، إن الجهود المصرية الليبية، أكبر دليل على حرص مصر الشديد أن تعبر ليبيا من هذه المرحلة الصعبة، مضيفا أن الأجواء كانت غير مستقرة في ليبيا منذ عام 2011.





وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناه "سي بي سي"، أن هذه الفترة جعلت هناك انقسامات داخلية في ليبيا وأزمات طاحنة بالإضافة إلى التدخل الأجنبي في الشئون الليبية وتواجد المرتزقة وتواجد حكومتين أيضا.





وأوضح " د" ، أن الجهد المصري المبذول كان به قدرا كبيرا من الصبر في حل القضية الليبية، مشيرا إ لى أن هناك رئيس للحكومة الليبية وهو نتيجة الجهود المصرية التي بذلت في يوليو الماضي. سعي د"المبذولبهلى



