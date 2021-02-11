ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فى مبارة درامية.. إيفرتون يُقصى توتنهام من كأس الاتحاد بلقاء 120 دقيقة

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:39 ص
إيفرتون
إيفرتون
Advertisements
محمد رشاد
تأهل إيفرتون لربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بالفوز على توتنهام 5-4 في مباراة مثيرة ودرامية بأحداثها ضمن دور الـ16 من المسابقة والتي امتدت في أحداثها إلى الوقت الإضافي على ستاد جوديسون بارك.

تقدم سون هيونج مين في النتيجة مبكرًا بالدقيقة الثالثة من عمر المباراة، لكن سريعًا ما انلقبت الأمور على الضيوف بهدفين كالفرت لوين، ثم ريتشارلسون في الدقيقتين 36 و38 على الترتيب.

وأكمل سيجوردسون الأهداف ثلاثية من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 43، قبل أن يقلص إريك لاميلا النتيجة في الدقيقة 45+3 لصالح توتنهام وينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-2.

وتعادل سانشيز لصالح توتنهام في الدقيقة 57 من عمر المباراة، قبل أن يتقدم ريتشارلون لإيفرتون من جديد في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 83 استطاع هاري كين أن يسجل هدف التعادل مجددًا لصالح توتنهام بعدما حصل على تمريرة معتادة من سون، ليتجه الفريقان للوقت الإضافي.

وحسم إيفرتون التأهل في الدقيقة 97 عن طريق برنارد الذي كان ختامًا لأهداف المباراة ليخط رجال كارلو أنشيلوتي التأهل من أبناء مورينيو.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة .. زوجة كريم فهمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

درجة حرارة 41 تحت الصفر .. البرودة القارسة تنهي حياة مسنة كندية أمام بيتها

أبيض x أبيض .. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة شتوية .. شاهد