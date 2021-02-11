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ليس من صنع الإنسان.. الإعلام الصيني يعلق على براءة مختبرات ووهان من تخليق كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:05 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال نادر رونج هوان، إعلامي صيني، إن استبعاد وفد منظمة الصحة العالمكية تسرب فيروس كورونا من مختبر "ووهان" الصيني يعد دليل براءة للصين عن كل الأقاويل المنتشرة حول تسرب الفيروس، معقبا: هناك الكثير من الدراسات أكدت على أن هذا الفيروس جاء من الطبيعة وليس من صنع الإنسان.

وتابع "هوان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، كان هناك اتهامات من قبل ترامب وإدارته حول تخليق الفيروس ولكن الصين نفت كل هذه الأقاويل والاتهامات، منوها إلى ضرورة الأستناد على حقائق ونتائج وليس على اتهامات.

وفي سياق آخر كشفت دراسة جديدة، قام بها علماء المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة، عن سبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الصين، عبر الخفافيش. 

وقالت الدراسة، إن آليات التغيير البيئي في جنوب الصين والمناطق المحيطة أدت إلى زيادة حادة في تنوع أنواع الخفافيش، حيث عثر العلماء على أن تغير المناخ العالمي وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، غير التكوين النباتي والموائل الطبيعية لهذه الحيوانات. 

وذكرت أن تغير الغطاء النباتي في جنوب الصين، تسبب في حمل الخفافيش لعشرات الأنواع من فيروس كورونا، قد تصل إلى 100 نوع من الفيروسات، مثل التي ظهرت في مدينة ووهان الصينية. 

فيما أوضح المؤلف الأول للدراسة، الدكتور روبرت باير، من قسم علم الحيوان، في بيان صحفي في جامعة كامبردج، أن تغير المناخ خلال القرن الماضي جعل الظروف في مقاطعة ووهان جنوبي الصين مناسبة لمزيد من أنواع الخفافيش.
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