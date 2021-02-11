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رياضة

الأهلي دخل المباراة خاسرا ذهنيا .. قاسي سعيد: لو كان الزمالك واجه بايرن ميونخ لكان الأداء أفضل

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:02 ص
الاهلي وبايرن ميونخ
الاهلي وبايرن ميونخ
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محمد رشاد
قال الجزائري قاسي سعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، إن فريق القلعة البيضاء كان الأفضل خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي خسرها أمام الأهلي، بشهادة الجميع.

وأضاف سعيد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك" عبر برنامج "زمالكاوي": "الأهلي دخل مواجهة بايرن ميونخ  خاسر ذهنيًا، والمباراة الأولى للأهلي ضد الدحيل شاهدنا 25 دقيقة الاولى وبعد ذلك الفريق القطري عاد للمباراة".

وتابع: "لو كان الزمالك واجه بايرن ميونخ، الزمالك لديه امكانيات كبيرة والقدرة على خلق فرص والوصول إلى المرمى عكس الأهلي، مصدوم من مردود الأحمر أمام البافاري".

وأكمل: "كنت أتمنى انضمام يوسف البلايلي للزمالك، عندما كان يعاني من أزمات الفريق السعودي، والنادي الأهلي كان على تواصل معه، لو كان أنضم للزمالك كان سيؤدي اداء كبير مع بن أشرف شرقي ومحمود شيكابالا".

وأتم :"مولودية الجزائر هو عميد الأندية الجزائرية والأكثر شعبية والأقدم في الجزائر، يعتبر نادي الشعب، متوقع مباراة قوية بين الزمالك والمولودية، الأخير يمتلك لاعبين ممتازين، وقوة الفريق في جمهوره".
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