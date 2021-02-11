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مساحتها 165 ألف فدان.. قنديل: لأول مرة يكون هناك مشاركة أجنبية لتطهير بحيرة البردويل

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:07 ص
عبد الحليم قنديل،
عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي
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إسراء صبري
قال عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إننا لا يمكن إنكار أن هناك عجلة هائلة دوارة وورشة عمل هائلة، عمودهخا الفقري هو فك فكرة النهوض العمراني عن طريق شبكة الطرق والمدن الجديدة وخطوط الطاقة .


واسترسل "قنديل " خلال مداخلة ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، هذا التطور يقوم على أساس فكر واضح هو فكرة توسيع مصر، معقبا: أن التصور الحالي للمدن والبناء العمراني سيعمل على توسع المدن الجديدة وشبكات الطرق يمكن أن ينتهي بتوسيع المساحة المعمورة إلى 14 % .

وفيما يخص قطاع الري، أوضح، أن بحيرة البرداويل مهمة للغاية ولكنها كانت مهملة، منوهاإلى ان مصر لديها 10 بحيرات طبيعية.
 
وأكمل: "بحيرة البرداويل تقع في سيناء، بالإضافة إلى مساحتها الكبيرة 165 ألف فدان، منوها إلى أن هذه البحيرة يظهر بها بعض الجزر أحيانا، وعليه تم الاتفاق مع أحدى الشركات من أجل تعميقها".

وتابع تنتج عدد كبير من الأسماك، بالإضافة إلى أنها تعد محطة لبعض الطيور النادرة.

وأضاف الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى مصر غالبا ما تتجه إلى قطاعات البترول والغاز الطبيعي، موضحا أنه لأول مرة يكون هناك مشاركة أجنبية لتطهير بحيرة  البردويل المصرية والتى تعتبر رقم 2 بعد بحيرة المنزلة من حيث اتساعها.
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