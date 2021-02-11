رابح ماجر يوجه نصيحة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بالميراس في المونديال

قال رباح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية، إن أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مميز خلال مباريات الفريق فى كأس العالم للأندية وذلك خلال مواجهتي بايرن مونيخ والدحيل القطري.





وأضاف خلال تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم علي قناة أون تايم سبورت : "تابعت تألق الأهلي، وسأتابع بالتأكيد غدا مباراته أمام بالميراس البرازيلي، أداء الأحمر يعجبني كثيرًا، ويلعب كرة جيدة".





وأردف: "كنت أتمنى أن أرى اللاعب والتر بواليا في بداية مباراة بايرن ميونخ، ولكن الأهلي أعطى صورة جيدة للكرة العربية والمصرية".





ووجه نجم الكرة الجزائرية نصيحة للاعبي الأهلي، قائلًا: "أتمنى من لاعبي الأهلي أن يواجهوا بالميراس مثل مباراة الدحيل وبايرن، لأنهم لاعبين جيدين ويحتفظون بالكرة ويخلقون فرص عديدة للتهديف، وأن يلعبوا الكرة المعتادة التي يفضلونها، وأنصح الأهلي أن يظل المهاجمين قريبين من دفاع بالميراس".





وأستمر: "بالميراس هو ليس الأفضل في الدوري البرازيلي، ورأيناه بمستوى متواضع، على عكس الأهلي لعب مباريات أكثر ويمتلك تكتيك جيد ولاعبين، ويستطيع حصد المركز الثالث".



