ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البنتاجون يشكل فريق عمل جديدا خاصا بالصين

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن وزارة الدفاع "البنتاجون" شكلت فريق عمل جديدا خاصا بالصين.

وقال بايدن، في أعقاب اجتماعه مع مسؤولين في البنتاجون، يوم الأربعاء، إن الوزارة أبلغته بتشكيل الفريق الذي سيقوم "بصياغة المواقف العامة للحكومة" تجاه الصين.

وأكد بايدن: "علينا أن نرد على التحديات المتنامية من جانب الصين".

يذكر أن العلاقات بين واشنطن وبكين شهدت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب توترات بشأن العديد من القضايا، بما فيها التجارة والملكية الفكرية و"التجسس" الصيني المزعوم وفيروس كورونا وقضايا سياسية مثل هونغ كونغ وتعامل الصين مع الإيغور المسلمين.

وبعد فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية أشارت تقارير إعلامية إلى أن الإدارة الجديدة لن تغير الموقف تجاه الصين بشكل جذري، بينما أعلنت الإدارة الجديدة أنها تعيد النظر في سياسات الإدارة السابقة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد GT تظهر في ثوب جديد بفضل تعديلات LE MANSORY

تحت التخدير.. طبيبة بيطرية تجري جراحة لـ سمكة ذهبية لعلاج فكها المكسور.. شاهد

بإطلالة أنيقة .. زوجة كريم فهمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد