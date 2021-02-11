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فن

أغنية «ولسه» لـ رامي جمال تحصد 5.4 مليون مشاهدة

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:01 ص
رامي جمال
رامي جمال
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أحمد إبراهيم
حققت أغنية "ولسة" للفنان رامي جمال 5 ملايين و449 ألف مشاهدة بعد طرحها بقناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وكان قد روج رامي جمال من خلال حسابه الشخصي تويتر للاغنية: "في ايدك كانت النعمه وفي ايديكي ما تخسريهاش في ناس لما بتتعود علي النعمه ما بتشوفهاش".

من ناحية أخرى، كشف المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانيه باللهجة المصرية العامية "جاهز"، ومن المقرر طرحه قريبًا.

ويتعاون المطرب رامى جمال مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، في 6 أغنيات ضمن ألبوم رامي جمال الجديد، ويشارك الملحن ياسر نور في تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقي فسيتولى عددا آخر من الملحنين مهمة تلحينه، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم.
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فيديو..رامى جمال يطرح أول أغنية من ألبومه الجديد "ولسه"

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