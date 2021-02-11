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رياضة

أحمد صلاح حسني: كرة القدم علمتني الالتزام.. وتسوبيل كان يؤهلني لخلافة حسام حسن

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:36 ص
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
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محمد رشاد
قال الفنان أحمد صلاح حسني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن كرة القدم علمته الالتزام كما أن الموهبة وحدها غير كافية لصناعة نجم ، مشيرا إلى أن الألماني تسوبيل مدرب المارد الأحمر السابق كان يجهزه لخلافة حسام حسن فى الأهلي .     

وأضاف أحمد صلاح حسني، في تصريحاته لبرنامج "أوضة اللبس" مع ميدو على قناة "النهار": "لما بشوف فيديوهات في التوقيت الحالي لمسيرتي عندما كنت لاعب كرة قدم بتخض، وبالطبع أشتاق لمسيرتي كلاعب كرة قدم، لكن طول عمري شايف نفسي ممثل".

وأردف أحمد صلاح: "كرة القدم علمتني الالتزام، وأن الموهبة وحدها لا تكفي، وهولمان صعدني للفريق الأول بالأهلي، وتسوبيل كان يجهزني للعب بدلا من حسام حسن، وعندما كنت لاعبا بفريق هليوبوليس كنت أري دائما أنني قادر علي اللعب للأهلي والزمالك ، كما أن والدي كان له دور كبير في اتخاذي لقرار الاحتراف المبكر، وحب الضغوطات هو السبب الرئيسي لاحترافي، وعمري ما نزلت ماتش خايف مهما كان المنافس".

وأوضح أن أصبح المهاجم الأساسي لمنتخب مصر وعمري 19 عام "مسؤولية كبيرة"، كرة القدم علمتني أنك يجب أن تكون مستعد دائما في أي توقيت وتحت أي ظرف".

وعن حسام حسن قال أحمد صلاح حسني:" حسام حسن كان عايز يكسب دايما في أي لعبة يلعبها "حتي في الطاولة" ، ليرد ميدو عليه :"كان بيتهمنا دايما إني وأحمد صلاح حسني عايزين "نبطله".
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