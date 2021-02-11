في الذكرى المئوية لرولز رويس.. كيف تم تصنيع تمثال روح النشوة؟

تحل اليوم الذكرى السنوية 110 لتمثال رولز رويس الشهيرة المعروف بروح النشوة ، والذي يزين مقدمة جميع السيارات البريطانية الشهيرة ـوسنجد ان التمثال لم يتغير على مدار العقود ، ولكن انخفض ارتفاع التمثال من 18 سم إلى 9 سم حاليا أي ما يعادل النصف.



في عام 1911 بدأ وضع التمثال على بعض سيارات رولز رويس ، وتم اعتماد على جميع السيارات بشكل عام في عام 1920 ، وكان يصنع في هذا التوقيت من البلورات المتجمدة أو ذهب قيراط 24.



وتعد رولز رويس هي واحدة من اكثر السيارات الفارهة في العالم ، كما أنها الأغلى ثمنا، وكانت الأقرب إلى أبناء الطبقة الأستقراطية ،وكانت هذه السيارة تجمع يدويا في موقعها التاريخي في كرو شمال إنجلترا.



تم الإندماج مع رولز رويس وبنتلي عام 1931 ، وغير ذلك فالكثير لا يعلم ان بي إم دبليو هي الشركة الام لرولز رويس ، حيث كان لـ BMW ، اول تدخل لها في عالم تصميم السيارات الفارهة،واشتهرت روزل رويس في العالم العربي بشكل كبير ، وتم انتاجها بمواصفات خاصة للملوك والرؤساء وكثير منها مصنوع من الذهب لصفوة المجتمع ورجال الأعمال.





