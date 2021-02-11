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رياضة

الأهلي بين حلم التتويج بالميدالية الثانية في تاريخه.. وصعوبات مواجهة بطل كوبا ليبرتادورس

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:02 ص
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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محمد رشاد
يدخل الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي صدام جديد بكأس العالم للأندية عندما يواجه فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وخسر الأهلي في نصف النهائي بثنائية نظيفة أمام العملاق الألماني بايرن ميونيخ بطل أوروبا، بينما سقط بالميراس بطل كوبا ليبرتادورس في واحدة من مفاجآت البطولة بهدف نظيف أمام فريق تيجريس أونال المكسيسكي.

وتأمل كتيبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في جلب الميدالية الرسمية الثالثة في تاريخ مصر ببطولات "فيفا" رغم صعوبة المهمة بمواجهة العملاق اللاتيني الشهير بالميراس.

وفي تاريخ كرة القدم المصرية هناك تتويجان فقط بميداليات في بطولات رسمية يُنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخرها مسجل باسم النادي الأهلي في مونديال 2006 في اليابان عندما حقق رجال المدرب البرتغالي مانويل جوزيه الميدالية البرونزية بعد التغلب على كلوب أمريكا المكسيكي بطل أمريكا الجنوبية في لقاء المركز الثالث.

التتويج الأول كان من نصيب منتخب مصر للشباب في كأس العالم تحت 20 عامًا الذي أقيم في الأرجنتين عام 2001، وتوج وقتها رجال المدرب شوقي غريب بالمركز الثالث والميدالية البرونزية أيضًا.

الأهلي يواجه عدة صعوبات قبل مواجهة بالميراس، أهمها مواجهة بايرن ميونيخ التي أرهقت بطل إفريقيا ومصر بدنيا وذهنيًا قبل 3 أيام فقط من مواجهة بالميراس.

كما تعرض الأهلي لصدمة أخرى بإعلان "فيفا" إيقاف الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا عن خوض مباراة بالميراس بسبب خرقهما الاجراءات الاحترازية والتوجه إلى المدرجات عقب مواجهة بايرن ميونيخ لمصافحة أسطورة الفريق ونجمه السابق محمد أبو تريكة.

وفي الوقت نفسه قد يشعر فريق الأهلي ببعض الإرهاق بسبب ضغط المباريات الذي سبق مونديال الأندية، والفترة القصيرة بين مواجهتي بايرن ميونيخ الألماني وبالميراس البرازيلي، لكن هو الأمر الذي عمل موسيماني على تفاديه في الأيام القليلة الماضية.
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