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رياضة

سوء النتائج وراء جلسة تحذير للاعبي المقاولون العرب

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:46 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
عقد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، اجتماعا مع لاعبي الفريق، في الساعات الماضية، بسبب النتائج السلبية التي يحققها الفريق في مسابقة الدوري الممتاز.

وحذر محمد عادل فتحي، اللاعبين خلال اجتماعه معهم، من استمرار سوء النتائج، وطالب الجميع بالتركيز والعودة للانتصارات، حتى يعود المقاولون لمكانه الطبيعى في جدول الدورى المصري الممتاز.

وقرر عماد النحاس، منع اللاعبين من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، في الفترة المقبلة، حتى لا يتم تشتيت تركيزهم، خاصة في ظل موقف الفريق الصعب في جدول ترتيب الدوري.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة، قرر تأجيل مباراة المقاولون العرب مع الجونة، في الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب وجود 7 حالات كورونا بين صفوف ذئاب الجبل.
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