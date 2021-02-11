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توك شو

مناخيري ممكن تسقط.. ريهام سعيد: مقدرش أسجد وأنا بصلي.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:18 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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توك شو
فجرت الإعلامية ريهام سعيد، مفاجأة من العيار الثقيل، حول تعرضها لنفس المرض الذي تعانى منه الفنانة حورية فرغلي، وتخضع بسببه لعملية جراحية في ولاية "شيكاغو" الأمريكية، استغرقت العملية الأولى 10 ساعات كاملة، وستستكمل علاجها بعمليتين جراحيتين الفترة المقبلة.

وقالت ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار" إن حورية فرغلي تستحق الدعاء، مستطردة:"أنا كنت أعاني نفس المرض الذي تعانيه حورية فرغلي الآن.. وكان من المفترض إني أنا أعمل العملية دي.. والفرق بيني وبين حورية،  إن الدكتور قالى لازم تشيلى أنفك لمدة 6 أشهر.. أو هنفضى أذنك ونحط غضاريف ونشوفها هتثبت ولا لا.. والحمد لله ربنا سترها معايا، وثبتت الغضاريف التي ثبتت في أنفي".

وواصلت ريهام سعيد  قائلة: "ناس كتير بتشوفني على السوشيال ميديا وتتمنر، وتقول إيه ده، عامله عملية تجميل، والكلام ده، وإن دا نفخ وكلام زى كده.. رغم إني لم أفعل شيء منذ 3 سنوات".

وتابعت:" الآن مقدرش أصلي وأنا ساجدة عشان ممكن غضاريف مناخيري تقع لأن غضاريف مناخيرى غير ثابتة.. ولا يمكن إجراء عملية مناخير كاملة إلا بعد الاستئصال من الرئة.. وتكلفة هذه العملية مرتفعة جدًا ولا يجريها إلا طبيب واحد فقط في الولايات المتحدة الأمريكية.. وهي عملية صعبة جدًا جدًا..و أؤكد أن الموضوع صعب جدًا في التنفس والعيشة وممكن في أي وقت غضاريف المناخير تسقط، وخطر جدًا على الحياة .. ادعوا لحورية فرغلي من القلب"، معقبة: "أنا بقول كدا عشان الناس الظالمة التي تدعي إنها عمليات تجميل.. والمتعب في الأمر، إنه يتم إزالة كافة غضاريف المناخير لفترة معينة، والحمد لله ربنا سترها".
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