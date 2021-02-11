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منوعات

ياكل الزجاج .. حكاية إسلام بائع الخضار مع القوة الخارقة

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:39 ص
صدى البلد
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رنا اشرف_عدسة : محمد المنشاوي
أبهر إسلام بائع الخضراوات موقع "صدى البلد" بقواه الخارقه التي أنعم الله عليه بها وهي أكل الزجاج فاستطاع أكل قطعة زجاج دون ان يصاب بجروح فى فمه او جسده فاستطاع تكسير زجاجة بيده فقط دون اى مساعدات اخرى.

وقال إسلام فى بداية حديثه، إن الأمر بدأ عندما شعر منذ صغره بأنه يتميز عن غيره من الأطفال بقوة تجعله قادرا على حمل الأشياء الثقيلة و بدء يتابع نفسه ليكتشف قوته.

واستطاع معرفه قوته عن طريق سقوط زجاجة من يده فتحطمت فقام بتجربة الزجاج فى فمه ليكتشف هل هو قادر على اكلها ام لا فيفاجئ بانه ياكل الزجاج دون اى جروح فى فمه او معدته.

وتابع: أنه انبهر من قدرته على اكل الزجاج و اخفاها عن جميع المحيطين به الا والده الذى تفاجا بقدرته تلك و  قام بالاستعانة باحد الاطباء للكشف عنه فاخبره ان الله اعطاه موهبة و لن تضر جسده.

وأنهى حديثه قائلا: إن تلك الموهبة ينوى استغلالها فى الخير و لن يسمح بايذاء الاضعف منه لان الله ميزه عن غيره كثيرا.
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