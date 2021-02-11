السودان.. الشرطة تلقي القبض على نائب البشير في حملة ضد قيادات النظام السابق

ألقت السلطات السودانية، فجر الخميس، القبض على حسبو محمد عبدالرحمن، نائب عمر البشير، وذلك ضمن حملة اعتقالات شنتها السلطات على قادة نظام الرئيس المخلوع وحزبه المؤتمر الوطني.





ونقلت شبكة "إرم نيوز" الإماراتية عن مصادر قولها إنه "من المرجح أن القبض على حسبو يأتي ضمن الحملة على قادة نظام البشير المتسببين في تحريك الشارع وتدمير المنشآت ونهب وحرق الأسواق والمحال التجارية في ولايات البلاد".





وأفرجت السلطات عن حسبو في 24 أغسطس الماضي بعد اعتقال لأكثر من عام ونصف عقب سقوط نظام البشير، دون تقديمه إلى محاكمة.





وتعرض حسبو لمحاولة اغتيال بعد 4 أيام من الإفراج عنه في منزله بالخرطوم دون كشف ملابسات الحادثة حينها.





وشغل حسبو مناصب قيادية في حكومات الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث شغل منصب نائب رئيس الجمهورية، ووزير دولة للشؤون الإنسانية، ووزير السياحة والحياة البرية، ووزير الحكم اللا مركزي، وشغل أيضا منصب الأمين السياسي لحزب البشير.



