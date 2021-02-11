ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

موجز السوشيال ميديا .. إلهام شاهين تزور محمد منير برفقة شقيقتها.. هنادى مهنا تتغزل فى زوجها عبر إنستجرام.. حكيم يشوق جمهوره لأحدث أغانيه

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
قدم موقع "صدى البلد"، عددًا من الموضوعات الهامة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت برفقة شقيقتها وأولادها مع الفنان محمد منير من خلال زيارتهم للاطمئنان عليه.

شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها "لؤلؤ" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت برفقة الفنان إدوارد و علقت قائلة :" حتى انت يا مجدى؟".

نشرت الفنانة هنادى مهنا صوره جديده عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت برفقة زوجها الفنان احمد خالد صالح وكتبت معلقة: "للابد غير كافى لحبك".

نشرت الإعلامية شيما صابر، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت فى صورة مع زوجها اللاعب رامي صبري، تطلب من متابعيها الدعاء له بالشفاء بعد إعلانها إصابته بكورونا.


نشر حكيم صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام 

وظهر برفقة الموزع اسلام ساسو وكتب معلقا:" الاغنيه اللى جايه مع الموزع الجميل اللى انا بحبه بجد لاخلاقه ولفنه اسلام ساسو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عمر كمال يشوق الجمهور لدويتو جديد مع أحمد شيبة.. شاهد

بمايوه محتشم .. شاهد شيما صابر في أحدث ظهور لها

برفقة أحمد خالد صالح.. هنادي مهنى بإطلالة بيضاء في شهر العسل بـ المالديف

موجز السوشيال ميديا.. ناهد السباعي: حسن الرداد من أكثر الناس برا بوالدته.. هنادي مهنا توجه رسالة لـ زوجها.. وعمر كمال في أحضان حسن شاكوش

فستان فوق الركبة.. أسما شريف منير تتألق برفقة زوجها.. شاهد

بفستان أسود.. هنادي مهنا تثير الجدل بنحافتها رفقة زوجها

ترشيحاتنا

تطبيق حد الردة .. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

أخبار التوك شو.. الوزراء يكشف حقيقة تأجيل الدراسة والامتحانات وموعد إعلان القرار.. وأحمد موسى يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

يستطيع التسجيل يوميا.. فاتح تريم: على مصطفى محمد الكثير ليتعلمه

وصية الميت.. اعرف ضوابطها الشرعية وحكم عدم تنفيذها

الأهلي دخل المباراة خاسرا ذهنيا .. قاسي سعيد: لو كان الزمالك واجه بايرن ميونخ لكان الأداء أفضل

مفاجأة في تشكيل الأهلي الرسمي أمام بالميراس البرازيلي

Advertisements

هل يجوز التسبيح أمام التلفاز والذكر دون وضوء؟

مفاجأة في تشكيل الأهلي الرسمي أمام بالميراس البرازيلي

تطبيق حد الردة .. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

ميدو: ما فعله اتحاد الكرة مع الأهلي عقب لقاء البايرن لا يحدث في موزمبيق

أخبار الفن.. إصابة الراقصة دينا بـ كورونا.. وفاة الفنان عباس منصور.. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

أخبار الرياضة .. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بالميراس.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة.. أهم أهداف الوزيري بعد توليه مسئولية إستادات.. رسالة تركي آل الشيخ

أخبار التوك شو.. ارتفاع إصابات فيروس كورونا اليوم.. وأحمد موسى يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ ساعة ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها

ذكرى ميلاد عمر فتحي .. قصة مرضه ووفاته في عز شبابه

علي جمعة يصحح اعتقادا خاطئا لـ "لا حول ولا قوة إلا بالله" ويكشف فضلها

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

قبل شرائها .. تعرف على الهدايا التي تتناسب مع كل برج في عيد الحب