مصر تسجل 610 إصابات جديدة بكورونا.. وبايدن يجري أول اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

بايدن يفرض عقوبات على قادة الانقلاب في ميانمار

واشنطن: موقفنا من صفقة إس-400 لتركيا لم يتغير

إيران تبدأ إنتاج اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق النووي

واشنطن تعتزم تدقيق تقرير منظمة الصحة حول منشأ كورونا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة، مشيرةً إلى خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133331 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها نتيجة استهداف الحوثيين، موضحًا أنه اعتداء إرهابي من الميليشيات المدعومة من إيران، مؤكدًا أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفًا أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.





وقالت "الأنباء" إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت أن إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم لاستخدامه كوقود لأحد مفاعلها، في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015، مشيرةً إلى وجود 3,6 جرامات من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان" في وسط إيران. والمسألة حساسة لأن معدن اليورانيوم يمكن استخدامه في صناعة الأسلحة النووية.





دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن من المتوقع أن يتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن سياسة واشنطن بشأن رفضها شراء تركيا لمنظومة إس400 الروسية لم يتغير.

وأفادت "الوطن" بأن الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن أن بلاده قررت فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير في ميانمار، وأي كيانات مرتبطة بهم.





وقالت "الراي" إن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت إن إدارة الرئيس جو بايدن تتطلع إلى التدقيق في البيانات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر يوم الثلاثاء، والذي قال إن فيروس كورونا لم ينشأ في مختبر في ووهان بالصين.





وأفادت "القبس" بأن البيت الأبيض، قال إن بايدن أجرى منذ قليل اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الصيني تشي جين بينج، وذلك في أول اتصال هاتفي بينهما منذ تولي الأول رئاسة الولايات المتحدة الشهر الماضي.





وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية المشتركة وتبادلا وجهات النظر بشأن التحديات المشتركة.



