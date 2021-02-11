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فن

أحمد زاهر يشارك جمهوره بفيديو من لؤلؤ.. ومتابعون: أنت سبب نجاح المسلسل

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:00 ص
صدى البلد
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رنا اشرف_شروق حمدى
نشر الفنان احمد زاهر فيديو جديد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر فى الفيديو من مسلسله الجديد " لؤلؤ" وكتب معلقا:" طارق نصار مسلسل لؤلؤ".

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وجاءت تعليقات المتابعين على الفيديو كالاتى:

انت سبب نجاح اى مسلسل تكون فيه 
انا بس بسمع انك فى اى مسلسل لازم اتفرج عليه
مشاء الله عليك فظيع و تعبيراتك مبدعة 
انت بعد ربنا سبب نجاح فى المسلسل 

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وشارك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
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