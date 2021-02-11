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أخبار البلد

دولة لا تعرف المستحيل.. إعلامية كويتية: الإمارات أبكت العالم العربي من الفرحة

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:58 ص
صدى البلد
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ميس رضا
أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات تعانق السماء بوصول مسبار الأمل وهي أول مهمة فضائية عربية إسلامية لأبعد نقطة في الفضاء يعد نجاحًا غير مسبوقا يضاف إلى حصيلة الإنجازات التي حققتها الإمارات رغم جائحة كورونا.

وقالت الرشيد، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن أبناء زايد حققوا حلم المؤسس الأول لدولة الإمارات الشيخ زايد طيب الله ثراه، بوصولهم الفضاء إذ تأتي هذه الخطوة تزامنًا مع ذكرى مرور خمسين عامًا على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أن هذا الإنجاز وضع العرب على خارطة الإعجاز العلمي والجميع يفتخر بهذا النجاح الذي ينعكس على جميع الدول العربية والإسلامية. 

ولفتت الرشيد، إلى أن وصول مسبار الأمل إنجازًا حقيقيًا و لحظة تاريخية فارقة في تاريخ العرب ، قائلة " من منا لم تنزل من عيونه دموع الفرح عندما تمت المهمة بنجاح".
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