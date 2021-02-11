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رياضة

المغرب يلغي إقامة مباراة الوداد وكايزر شيفيس بسبب كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:44 ص
نادى الوداد
نادى الوداد
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أ ش أ
وجه اتحاد كرة القدم المغربي "الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم" رسالة إلى لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تفيد بأن السلطات المغربية قررت عدم السماح بإجراء مباراة الوداد الرياضي وكايزر شيفس الجنوب إفريقي المقرر إجراؤها السبت بالدار البيضاء، في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الاتحاد المغربي في بيان أنه بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لكوفيد 19، طالبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم "الكاف" بتأجيل المباراة أو إجرائها في بلد آخر إن تعذر ذلك".

من جهته أصدر نادي كايزر شيفز الجنوب إفريقي، بيان جاء فيه: "نظرا لتأخر إصدار تأشيرات دخول المغرب وعدم تلقي رد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والسلطات المغربية بشأن مسألة سفر كايزر شيفز، لم يكن أمام النادي خيار سوى تأجيل سفر البعثة إلى يوم غد الخميس، في انتظار حل الموضوع وتعاون جميع الأطراف المتداخلة".

من جانبه، لم يصدر نادي الوداد الرياضي أي رد حول الموضوع حتى الآن.


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