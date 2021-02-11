شمال سيناء تتصدى للأزمات التي تعرضت لها القرى في بئر العبد

تصدت محافظة شمال سيناء، للأزمات الاي تعرضت لها قري المحافظة مؤخرا ، وذلك بتذليل الصعاب امام المواطنين ،تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، تمشيا مع استراتيجية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي هذا الصدد ..قال اللواء اسامه محمد عفش رءبس مركز ومدينة الحسنه محافظة شمال سيناء أنه تم الدفع بفريق فني من شركة توزيع الكهرباء بالحسنه للقيام بإجراء أعمال الصيانة الطارئة لخطوط التغذية التي انهارت أثر سوء الأحوال الجوية والتي تسببت في حدوث سيول علي منطقتي العوجه والجفجافه مركز الحسنه.



حيث قام الفريق بإجراء تغيير الكابلات وتصليح بعض الأعطال التي تعرضت لها الكابلات الجهد تلمتوسط داخل مدينة الحسنة بعد إتلافها وتم الإنتهاء منها.

واضاف ان الفريق يجري حاليا عمليات تمشيط لجميع خطوط الكهرباء التي انهارت نتيجه العوامل الجوية وكذلك تغيير للكابلات المتهالكة، الي جانب تصليح بعض الأعطال التي تم الإبلاغ عنها عن طريق المواطنين علي حسب الإمكانيات المتاحة لدي هندسه كهرباء الحسنه، وذلك للمساعدة في توصيل الكهرباء وإطلاق التيار في المنازل والبيوت والمنشآت الحكومية والأسواق وكذلك أعمدة الكهرباء داخل القري المذكورة وكذلك الشوارع المحيطة من الخارج.

ومن جهة اخري ..دفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بقيادة المهندس ممدوح رسلان بناءًا علي توجيهات السيد اللواء أ ح مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، بعدد 1 ، بتذليل الصعاب للمواطنين ،بسبب الأزمات التي تتعرض لها قرى المحافظة ،سيارة نقل مياه سعة ٢٠ م٣ للاهالي بقرى الأبطال و النصر والإرسال مركز بءر العبد ، و ذلك للمساندة و الدعم لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة.

حيث ان المناطق المذكورة تعاني من نقص المياه في الوقت الحالي نتيجة كسر بخط المياه الواصل الي تلك القري.

كما اعلنت الإدارة الزراعية في رمانة بشمال سيناء، عن وضع خطة لإعادة زراعة اشجار الزيتون بالمزارع التي أضيرت في قري بئر العبد، وذلك بناء على تعليمات ، ووافق اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي توفير 35الف شجرة زيتون لزراعتها في قري جنوب بئر العبد في المناطق التي تضررت بسبب الحرب علي الارهاب.

وقال المهندس ناصر محمد سليمان مدير عام الإدارة الزراعية ، انه يجري حاليًا حصر جميع الأراضي الواقعة في زمام القري التي أضيرت بسبب الأحداث الأخيرة، وذلك بناء على تعليمات اللواء محافظ شمال سيناء، وتوجيهات وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء.

حيث تم تكليف المهندسين الزراعيين بالإدارة الزراعية برمانه والوحدات الزراعية في القري المضارة بسرعة إنهاء الحصر طبقا لتعليمات مدير عام الإدارة الزراعية المهندس، ناصر محمد سليمان.

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