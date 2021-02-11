محافظة شمال سيناء تستعد لزيارة وزير الشباب لمدينة العريش

تستقبل محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يقوم بزيارة المحافظة ، علي مدي يومين ، حيث سيكون في استقباله اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وكليب راشد مدير الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة .

وأكد كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، انه تم الاستعداد لزيارة الوزير التي تستمر على مدار يومين «الخميس والجمعة»، حيث سيقوم في اليوم الاول للزيارة بحضور المهرجان الرياضي الاول بشمال سيناء والتي يتضمن عروض وانشطة رياضية متنوعة، الي جانب لقاء مدربي البرامج الرياضية من اجل التنمية والتي تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف، ومشاهدة فيلم تسجيلي عن المديرية تحت عنوان «الواقع والمأمول» الي جانب مشاهدة العروض الفنية التي يقدمها أعضاء مركز الفنون بالمحافظة .

أضاف راشد، أن برنامج اليوم الثاني للزياره " الجمعة ،" سيقوم يتضمن زيارة ميدانية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ومرافقيه، لعدد من المنشآت الرياضية بالعريش كما سيتم افتتاح دوري الاحياء السكنية بالصالة المغطاة بالعريش، وأداء صلاة الجمعة وحضور نهائي دوري مراكز الشباب بالعريش.

ويطلق الوزير خلال الزياره ، عدد من البرامج التي تهدف لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، في عدد من المحافظات الحدودية ، منها محافظة شمال سيناء، من خلال برنامج الرياضة من أجل التنمية، والذي يهتم بتنمية المهارات الحياتية للفتيات ، بالتعاون مع منظمة اليونسيف والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، والتي تستهدف لتدريب الفتيات علي المهارات الحياتية والمجتمعية من خلال ممارسة الرياضة، حيث يستهدف البرنامجة تدريب ١٠٠ الف فتاة خلال سنة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في اطار الاهتمام برياضة المرأة ومساهمتها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضة.



كما يسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، دراجات المرحلة الاولي من مبادرة، «دراجتك.. صحتك» بالمدينة الشبابية بالعريش، وذلك بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وكليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة، وأسر بعض الشباب الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المبادرة، التي تعود بالنفع على أبناء المحافظة.

حيث تأتي المبادرة لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضه من خلال رياضة ركوب الدراجات ، حيث تم تشكيل لجنة من المديرية الشباب لاستلام الدراجات من شركة الشحن، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة نحو التسليم.

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