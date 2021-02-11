حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 610 حالات إيجابية بكورونا.. أذكار كان يقرأها النبي قبل النوم.. تفاصيل جديدة عن عملية قتل العالم الإيراني

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، حقيقة عودته للاستثمار في مجال الرياضة في مصر خلال الفترة المقبلة، بعدما

انتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن عودته عبر شركة استادات التي تهتم بمجال الرياضة والاستثمار فيه.