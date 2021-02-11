الأهلي يبحث عن مركز غائب منذ 2006 أمام بالميراس في كأس العالم للأندية

يلتقي فريق النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس بنظيره بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية بقطر.





فازالأهلي على الدحيل القطري في ربع النهائي، لكنه اصطدم ببايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا وخسر بهدفين دون رد في نصف النهائي، ليكتفي بالمنافسة على برونزية مونديال الأندية أمام الفريق البرازيلي، غدا الخميس.





وتعد هذه المواجهة الثالثة التي تجمع الأهلي بفريق برازيلي، ضمن منافسات مونديال الأندية، بعدما لعب الأحمر مواجهتين من قبل لكن في الدور نصف النهائي.





والتقى الأهلي من قبل بفريق انترناسيونال البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية عام 2006، لكنه خسر بهدفين مقابل هدف واحتل الفريق في هذه النسخة المركز الثالث.





كما واجه الأهلي فريقا برازيليا آخر هو كورينثيانز في الدور نصف النهائي أيضا نسخة 2012، وخسر أيضا بهدفين دون رد، واحتل في النهاية المركز الرابع خلال هذه النسخة.





وتعد هذه المشاركة السادسة للأهلي في تاريخه بمونديال الأندية بعدما شارك من قبل أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 إلى جانب 2021.



