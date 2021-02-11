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لميس سلامة: إنشاء 500 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:27 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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هاجر إبراهيم
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هناك توجيها رئاسيا بالتوسع فى بناء المدن الجديدة لتوفير سكن آمن ومخطط للمواطنين منعا للبناء العشوائي والتعدى على الأراضى الزراعية.

وأضافت "لميس" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة ستبدأ بالتدخل فى البناء الغير مخطط لتحسين معيشة المواطن، موضحة أنه سيتم فتح شوارع داخل المناطق لتسهيل دخول وخروج السكان وسياراتهم.

وتابعت أن رئيس الوزراء أكد على أهمية المشروع الكبير التى بدأته الحكومة لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث سيتم إنشاء 500 ألف وحدة سكنية لتوفير سكن حضارى لسكان المناطق العشوائية.

وأشارت إلى مجلس الوزراء وافق على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكى السيارات ضمن مبادرة الرئيس السيسي لإحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي.

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