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اقتصاد

الأمم المتحدة: تعافي التجارة العالمية سيتعثر مجددا في الربع الأول من العام الجاري

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

ذكر تقرير للأمم المتحدة أنه من المتوقع أن يتباطأ تعافي التجارة العالمية مجددا في الربع الأول من 2021 مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد في تعطيل حركة السفر وبعد انكماش في التجارة العالمية 9% في 2020.


وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن إجراءات العزل العام تسببت في انكماش التجارة في النصف الأول من2020  بنسبة 15% لكنها تعافت قليلا في النصف الثاني بزيادة التجارة في السلع بنسبة 8% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث.


وقال أونكتاد إنه بعد أن تسببت إجراءات العزل العام في انكماش التجارة 15% في النصف الأول من 2020، تعافت التجارة في النصف الثاني في ظل ارتفاع التجارة في السلع 8% في الربع الأخير من العام مقارنة مع الربع الثالث.


وأضاف أونكتاد "اقتصادات شرق آسيا تقود عملية التعافي بنمو قوي للصادرات ومكاسب في الحصة السوقية العالمية" مضيفا أن أغلب القطاعات الصناعية تعافت في الربع الرابع عدا قطاعي الطاقة والنقل.


لكن التقرير أشار إلى أن تجارة الخدمات تعاني من ركود عند مستويات سبق أن سجلتها في الربع الثالث مضيفا أن صادرات الخدمات من الصين وبدرجة أقل الهند تبلي بشكل أفضل من دول أخرى.


وبالنسبة للربع الأول من 2021، توقع التقرير تراجعا في تجارة السلع بنسبة 1.5% مقارنة بالربع السابق وانخفاضا نسبته 7% في تجارة الخدمات. لكن التقرير أشار إلى أن توقعاته ليست مؤكدة بسبب الجائحة والضبابية حيال حزم التحفيز.

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