تنفيذ 7153 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة موسعة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وحائزي المواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية بمختلف مراكز وأقسام المحافظة.









تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية يفيد بتنفيذ حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والإشغالات على الطرق وتحرير مخالفات عدم ارتداء كمامات.





وأسفرت الحملة عن ضبط 229 هاربا من الأحكام الغيابية بجملة عدد الأحكام 7153 حكما، كما تم ضبط 614 مخالفة مرافق و159 بائعا متجولا و166 إزالة فورية و57 وصلات كهربائية غير قانونية و53 إعلانات مخالفا و17 فرش شاي و134 فرش مؤقت، و10 عدم ارتداء كمامة وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.





من ناحية اخري تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز كفر شكر فى محافظة القليوبية من ضبط مسجل خطر بعد مطاردة استمرت 3 ساعات بخراطيم مياه المطافئ حتى تمكنوا من السيطرة عليه وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.





كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بالواقعة من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بعد انتقال العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتبين أن المتهم يدعى"باسم ع" من قرية عزبة عثمان التابعة لقرية اسنيت كفر شكر.





وتبين أن المتهم له معلومات جنائية وقام بفرض سطوته على صاحب صيدلية بأسنيت وأخذ منه مجموعة من الأدوية وامتنع عن دفع ثمنها وعندما امسك به صاحب الصيدلية وطلب الشرطة تمكنت من القبض عليه ولكنه غافلهم وقفز في الرياح التوفيقي أسفل كوبري أسنيت وتعلق بأعمدة الكوبري مهددا من أراد الإمساك به بضربة بمطواة وحديدة كانت في يده إلا أن رجال الشرطة هاجموه بخراطيم المطافي حتى اختل توازنه وسقط في المياه وتمكنوا من القبض عليه.