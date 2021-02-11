أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 11-2- 2021.





أسعار الخضراوات اليوم في مصر:





الطماطم 2 جنيه





البصل 5 جنيهات





البطاطس 2 جنيه





الفاصوليا 4 جنيهات





الكوسة 4.5 جنيه





الباذنجان 3 جنيهات





أسعار الفاكهة اليوم في مصر:





البرتقال 5 جنيهات





الموز 10 جنيهات





الجوافة 7 جنيهات



