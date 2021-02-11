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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:25 ص
اسعار الفاكهة
اسعار الفاكهة
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 11-2- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 2 جنيه

البصل 5 جنيهات

البطاطس 2 جنيه

الفاصوليا 4 جنيهات

الكوسة 4.5 جنيه

الباذنجان 3 جنيهات 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 5 جنيهات

الموز 10 جنيهات

الجوافة 7 جنيهات

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.
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