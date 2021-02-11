خلال أيام.. الكشف عن التفاصيل الخاصة بالفصل الثاني بالمدارس والجامعات

قالت الإعلامية فرح سعيد، إنه أمس قد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المنشور الذي تم تداوله بقرار رئيس مجلس الوزراء بتأجيل بدء الدراسة للفصل الدراسي الثانى فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.





وأضافت "فرح" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المركز أكد أن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للمجلس نهائيا.





وأكدت أن المركز شدد على كافة التفاصيل الخاصة بالدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية أنه سيتم إعلانها خلال أيام بعد مناقشة الملف فى إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.











