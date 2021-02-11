اقتصاد السعودية.. مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب يعقد جلسته الـ 190

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، جلسته الـ 190 برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.







وتم خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، ومن ضمنها اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 1440 / 1441هـ، بالإضافة إلى استعراض دور المؤسسة في منظومة الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا، كما تم استعراض تطورات المرحلة الثانية من برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، وخطة المؤسسة لاستقبال القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442 / 1443هـ وفقًا للكميات المحددة، وكذلك تقدم العمل في مشروع إنشاء الصوامع التخزينية بميناء ينبع التجاري، إضافة إلى المواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال.







وأشار المهندس الفضلي إلى أن منظومة الأمن الغذائي في المملكة نجحت - ولله الحمد - في امتصاص الصدمات التي خلفتها جائحة كورونا، ولم تشهد الأسواق المحلية ندرة أو نقصًا في أي سلعة غذائية وذلك - بفضل الله - ثم دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت سلاسل الإمداد العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول الرئيسة المصدرة للغذاء في العالم.