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رياضة

حاملة لقب أستراليا المفتوحة تودع منافساتها في الدور الثاني

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:34 ص
صدى البلد
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محمد سمير
ودعت صوفيا كينين حاملة اللقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الثاني بعد خسارتها 6-3 و6-2 أمام كايا كانيبي المصنفة 65 عالميا اليوم الخميس.

وارتكبت كينين، التي تبعت حصد لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى في ملبورن بارك في العام الماضي ببلوغ نهائي فرنسا المفتوحة، 22 خطأ سهلا في 64 دقيقة أمام منافسته الإستونية صاحبة الخبرة.

وبكت كينين، البالغ عمرها 22 عاما، عدة مرات منذ خروجها من الحجر الصحي في ملبورن واعترفت أنها عانت للسيطرة على أعصابها أمام مهمة الحفاظ على اللقب.

وكانت كانيبي، التي بلغت نهائي بطولة جيبسلاند الاستعدادية لأستراليا المفتوحة مطلع الأسبوع الحالي، من اللاعبات المخضرمات اللاتي يسعين لاستغلال أي ضعف نفسي لدى منافستهن.

وقدمت اللاعبة الإستونية أداء قويا لكن ليس استثنائيا لتكسر إرسال كينين وتتقدم 3-1 في المجموعة الأولى ثم أنقذت 3 فرص لكسر إرسالها في الشوط التالي وحسمت المجموعة بسهولة.

وقالت كانيبي البالغ عمرها 35 عاما: "إرسالي كان جيدا حقا اليوم. أعتقد أن ذلك ساعدني كثيرا. خطتي كانت اللعب بشراسة كما اعتدت".

وألقت كينين بمضربها على الأرض في غضب بعد خسارة المجموعة الأولى ولم تكن اللاعبة نفسها التي فازت على جاربين موجوروزا في نهائي العام الماضي.

وواصلت كانيبي ضغطها في المجموعة الثانية وفشلت كينين في الحصول على أي فرصة لكسر الإرسال وحسمت منافستها الإستونية بطاقة التأهل بإرسالها الساحق العاشر في المباراة.

وتحت أنظار والدها ومدربها أليكس قامت كينين بتحية الجماهير سريعا قبل الخروج من الملعب مطأطأة الرأس بعد فشلها في الدفاع عن لقبها.

وتلعب كانيبي في الدور الثالث ضد الكرواتية دونا فيكيتش التي انتصرت على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا اليوم الخميس.

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