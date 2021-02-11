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اقتصاد

انخفاض أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 11 فبراير 2021.. تعرف عليها

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:02 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الأسماك اليوم، الخميس 11 فبراير 2021، انخفاضًا في أسعار بعض الأصناف أهمها البلطي المزارع، وذلك وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة.


وانخفض سعر البلطى المزارع "1" ليتراوح بين  17-19 جنيها للكيلو مقابل 18-20 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع 2، لتتراوح بين    14 - 16 جنيها للكيلو مقابل 15 - 17 جنيها للكيلو، فيما استقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37  جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110 جنيهات للكيلو. 


وانخفضت أسعار السمك البورى 1 لتتراوح بين 39- 45 جنيها للكيلو مقابل 40-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 29-35 جنيها للكيلو مقابل 32-38 جنيها للكيلو، وسعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

 
وتراوحت أسعار المكرونة السويسي بين 60 - 70 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.


واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.


واستقرت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا بين 30 – 130 جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.
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