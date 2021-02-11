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اقتصاد

الغرفة التجارية بكفر الشيخ تناقش اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:12 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
طرحت الغرفة التجارية بكفر الشيخ  برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار علي  التجار  اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية لمناقشتها ، ياتى ذلك مدعوما بقيام  وزير المالية بطرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 و تعديله بالقانون 211 لسنة 2020 للمناقشة و إبداء الرأي فيما ورد بمشروع اللائحة التنفيذية .

وأكد رئيس  الغرفة التجارية بكفر الشيخ  المهندس حاتم عبد الغفار فى تصريحاته لـ" صدى البلد "  أن الأمر في مجمله لا يستحق المناقشة ،حيث ان قانون الإجراءات الضريبية و تعديله لم يأتي بجديد في مجال القانون و أنه قام بإلغاء مواد من القانون 91 لسنة 2005 و الخاص بضرائب الدخل و مواد من القانون 67 لسنة 2016 و الخاص بضرائب القيمة المضافة بهدف توحيد الإجراءات بينها .



 
 وأضاف أن قانون الإجراءات الضريبية وتعديله وردت به أحكام لتغليظ العقوبات الضريبية و لم يراعي التدرج في العقوبة أو التفرقة بين فئات الممولين، فساوي في العقوبة بين الممول متناهي الصغر الذي لا يزيد رأسماله أحيانًا عن 10000.0 عشرة آلاف جنيه، و كبار الممولين الذين يتعاملون في مليارات الجنيهات، وأحيانًا يجهل الممول متناهي الصغر أيًا من النصوص القانونية أو المواعيد التي نص عليها القانون فيقع تحت طائلة عقوبات القانون.

 وأوضح أنه علي الرغم من الإجراءت السابقة فأن كبار الممولين لديهم مستشارين و كبار المحاسبين القانونيين مما يجنبهم العقوبات، و بذلك فإن الواجب النظر في القانون نفسه ( خاصة في العقوبات المجحفة ) ووضع تعديل تشريعي لصالح صغار الممولين وهؤلاء يمثلون ما يزيد عن 95 % من عدد ممولي مصلحة الضرائب المصرية وهم بالفعل عبء علي منظومة الضرائب، ومنظومة الضرائب عبء عليهم، ولا يشفع صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر لأن به أيضًا خلل و يضر بصالح فئات الممولين الصغيرة والمتوسطة أيضًا و متناهية الصغر، لأنه لا يحقق العدالة الضريبية التي هي من أهم مبادئ فرض الضريبة .

وتابع : أن اللائحة ذاتها لم تأتي بجديد و كل ما حدث هو إلغاء مواد من اللائحة القديمة و استحداث مواد مع تغيير أرقام المواد فقط و نقل نصوص مواد القانون فيها فلا تعقيب علي مواد لائحة لم تأتي بجديد 

وأوصى  بصياغة قانون موحد للضرائب  وطرحة للخبراء للمناقشة لإيجاد  قانون شامل للضرائب موحد بدلًا من القوانين الحالية ، التي أصبحت من كثرة التعديلات و التداخل بينها و بين قوانين أخري متعددة لا يستطيع مأموري الضرائب ، الممولين ، خبراء الضرائب ذاتهم من تتبع هذه القوانين لدرجة أن القانون 91 لسنة 2005 به تعديلات و تداخلات من قوانين أخري تصل إلي أكثر من 30 تعديل و تداخل ، و كذلك الحال في القانون 67 لسنة 2016 ، حتي قانون الإجراءات الضريبية تم تعديله بعد أسبوع من صدوره لتغليظ العقوبات ، و نسمع حاليًا أن مجلس النواب معروض عليه تعديلات ضريبية ، فهل سيتفرغ الممول لتجارته أم سيتفرغ لملاحقة القوانين الضريبية ،إضافة إلي ذلك أن كثرة التعديلات في قوانين الضرائب و القوانين المنظمة للاستثمار يؤدي إلي عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر لعدم استقرار التشريعات القانونية
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